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बजीदपुर गांव में फिरोजपुर पुलिस ने चलाया विशेष कस्सो ऑपरेशन

शाहिल शर्मा

Updated Mon, 23 Nov 2026 06:10 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 06:10 PM IST







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पंजाब सरकार की नशे के खिलाफ चल रही मुहिम ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के तहत फिरोजपुर पुलिस ने गांव बजीदपुर में विशेष कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया। यह अभियान एसएसपी फिरोजपुर भूपिंदर सिंह सिद्धू की अगुवाई में चलाया गया। ... और पढ़ें

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