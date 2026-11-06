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Video: धनतेरस की खरीदारी से अयोध्या रोड पर थमे वाहनों के पहिए, भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक लगी कतार

Akash Dwivedi

Updated Fri, 06 Nov 2026 06:17 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 06:17 PM IST







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धनतेरस पर खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोगों के बाजारों में निकलने से यातायात व्यवस्था चरमरा गई। अयोध्या मार्ग स्थित भूतनाथ मेट्रो स्टेशन के पास वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम के चलते राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ... और पढ़ें

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