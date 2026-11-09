विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रत्यक्षदर्शियों और यात्रियों के अनुसार, यह बस राजस्थान के भिवानी से बिहार के छपरा जिले के लिए जा रही थी। यात्रियों का आरोप है कि राजस्थान से लेकर लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे तक पहुंचने के दौरान चालक और परिचालक ने कई जगह रुककर शराब पी थी। यात्रियों का कहना है कि चालक अत्यधिक नशे में था, जिसके कारण तेज रफ्तार बस जीरो पॉइंट के पास बेकाबू होकर खंती में पलट गई।हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला तुरंत मौके पर पहुंच गया। डीसीपी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में राहत एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है। घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की टीम और कई एंबुलेंस मौजूद हैं। बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर घायलों को तत्काल ट्रॉमा सेंटर भेजा जा रहा है।दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल है। पुलिस और बचाव दल यात्रियों को निकालने के कार्य में जुटे हुए हैं। हादसे में हताहत हुए लोगों (मृतकों और घायलों) की संख्या को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।