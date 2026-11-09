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लखनऊ: आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार बस खंती में पलटी, कई लोगों की मौत की आशंका, 22 घायल

Mon, 09 Nov 2026 08:57 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Mon, 09 Nov 2026 08:57 AM IST
सार

प्रत्यक्षदर्शियों और यात्रियों के अनुसार, यह बस राजस्थान के भिवानी से बिहार के छपरा जिले के लिए जा रही थी। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। 

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Lucknow: High-speed bus overturns into ditch on Agra Expressway, several feared dead, 22 injured
एक्सप्रेसवे पर हादसा। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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सोमवार सुबह करीब साढ़े छह बजे लखनऊ के पारा इलाके में आगरा एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट के पास एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर गहरी खंती (खाई) में पलट गई। हादसे के समय बस में 53 यात्री सवार थे। इस दुर्घटना में कई लोगों की मौत होने की सूचना है, जबकि 22 गंभीर घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है।
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चालक पर नशे में होने का आरोप
प्रत्यक्षदर्शियों और यात्रियों के अनुसार, यह बस राजस्थान के भिवानी से बिहार के छपरा जिले के लिए जा रही थी। यात्रियों का आरोप है कि राजस्थान से लेकर लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे तक पहुंचने के दौरान चालक और परिचालक ने कई जगह रुककर शराब पी थी। यात्रियों का कहना है कि चालक अत्यधिक नशे में था, जिसके कारण तेज रफ्तार बस जीरो पॉइंट के पास बेकाबू होकर खंती में पलट गई।
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प्रशासनिक अमला और राहत कार्य
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला तुरंत मौके पर पहुंच गया। डीसीपी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में राहत एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है। घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की टीम और कई एंबुलेंस मौजूद हैं। बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर घायलों को तत्काल ट्रॉमा सेंटर भेजा जा रहा है।
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दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल है। पुलिस और बचाव दल यात्रियों को निकालने के कार्य में जुटे हुए हैं। हादसे में हताहत हुए लोगों (मृतकों और घायलों) की संख्या को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।
 
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