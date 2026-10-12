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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   VIDEO: दुर्गा पूजा के लिए मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे कलाकार

VIDEO: दुर्गा पूजा के लिए मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे कलाकार

Mon, 12 Oct 2026 05:38 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Mon, 12 Oct 2026 05:38 PM IST
VIDEO: दुर्गा पूजा के लिए मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे कलाकार
लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित रवींद्रपल्ली में लखनऊ के विभिन्न स्थलों पर लगने वाले दुर्गा पूजा के लिए मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगे कलाकार।
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