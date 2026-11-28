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Video: ब्रजेश पाठक बोले- महिलाओं को उनका हक दिलाकर रहेंगे, 33% आरक्षण में रोड़ा अटका रही कांग्रेस-सपा

Akash Dwivedi

Updated Sat, 28 Nov 2026 12:12 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 12:12 PM IST







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राजभवन स्थित सरकारी आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का आभार जताते हुए कहा कि महिलाओं की सदनों में मौजूदगी लोकतंत्र को और मजबूत करेगी। सरकार महिलाओं को उनका पूरा अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। ... और पढ़ें

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