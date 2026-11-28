इस मुद्दे का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ गया...

सपा के लिए इस मुद्दे का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ गया है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव सामने हैं। पार्टी इसे भाजपा सरकार के फैसलों और उनके संभावित राजनीतिक प्रभाव से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। पार्टी का आकलन है कि जिस तरह नोटबंदी को सरकार का बड़ा फैसला बताया गया था, लेकिन इससे न कालाधन आया और न भ्रष्टाचार रुका, बल्कि ये समस्याएं और बढ़ गईं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि नोटबंदी की तरह परिसीमन भाजपा की राजनीति की सबसे बड़ी भूल साबित होगा। भाजपा इसे यूपी के चुनाव के मद्देनजर ला रही है।



सपा सूत्रों का तर्क है कि यदि परिसीमन के जरिये प्रतिनिधित्व का नया संतुलन बनाया गया तो इसका असर सिर्फ संसद की सीटों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूपी में भी समीकरण बदलेंगे। ऐसे में पार्टी विपक्षी दलों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ेगी।



30 नवंबर को लोकसभा में विधेयक रखे जाने के साथ ही परिसीमन पर सियासी संघर्ष का अगला चरण शुरू होने की संभावना है। सपा का संदेश है कि इस लड़ाई में वह विपक्ष के साथ रहेगी और इसे 2027 के चुनावी विमर्श का मुद्दा बनाने की भी कोशिश करेगी कि आखिर पहले संसद से पास हो चुके महिला आरक्षण कानून को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है।