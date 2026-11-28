साहब का दबदबा बरकरार

खाकी महकमे की जिस तबादला सूची का लंबे समय से इंतजार हो रहा था, आखिरकार वह जारी हो गई। पश्चिम के एक कमिश्नरेट की कुर्सी पर नजरें गड़ाए गंगा किनारे और एनसीआर वाले साहब के अरमानों पर पानी फिर गया। एक और साहब भी कुर्सी पाने के लिए काफी मशक्कत कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ भी निराशा ही लगी।



हालांकि, उनका जोन जरूर बदल गया। वहीं, एक साहब का जलवा ऐसा है कि उनकी गाड़ी बिना किसी रुकावट के ट्रैक पर दौड़ रही है। दो कमिश्नरेट की कमान संभालने के बाद अब तीसरे कमिश्नरेट की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंप दी गई है। महकमे में चर्चा है कि साहब की पकड़ ऊपर तक इतनी मजबूत है कि उनके लिए रास्ते खुद-ब-खुद बनते चले जा रहे हैं।