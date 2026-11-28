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उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयक को देश के हित में बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। शुक्रवार को कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री का हृदय से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने बाधा डालने का काम किया है। केशव मौर्य ने कहा कि महिला आरक्षण का विरोध करने वाले दलों को देश की मातृशक्ति याद रखेगी। प्रस्तावित बदलाव के बाद उत्तर प्रदेश में लोकसभा सांसदों की संख्या 80 से बढ़कर 120 हो जाएगी। वहीं, विधानसभा में मौजूदा 403 सीटों के मुकाबले करीब 605 विधायक होंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

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