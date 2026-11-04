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Video: दीपावली की रोशनी से जगमगाए लखनऊ के बाजार और प्रमुख मार्ग

Akash Dwivedi

Updated Wed, 04 Nov 2026 07:57 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 07:57 PM IST







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दीपावली पर्व को लेकर राजधानी के बाजार रंग-बिरंगी झालरों और रोशनी से सज गए हैं। हजरतगंज बाजार में दुकानों पर आकर्षक झालरें लगाई गई हैं। वहीं, कालीदास चौराहा और लोहिया पथ भी रंगीन लाइटों से जगमगाते नजर आए। त्योहार के नजदीक आते ही शहर की रौनक बढ़ने लगी है। ... और पढ़ें

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