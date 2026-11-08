{"_id":"6af030a52b98bb281e0bc747","slug":"video-lkhanauu-hamagarada-bharata-ka-vataga-lsata-ka-maga-ka-lkara-paratharashana-palsa-na-lya-harasata-ma-2026-11-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ: होमगार्ड भर्ती की वेटिंग लिस्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने लिया हिरासत में","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लखनऊ: होमगार्ड भर्ती की वेटिंग लिस्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने लिया हिरासत में
लखनऊ के हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा के पास होमगार्ड भर्ती-2025 की प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) जारी करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हाथों में पोस्टर लेकर धरना-प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का अनुमान है कि अन्य भर्तियों में चयन के बाद होमगार्ड के 15 से 20 हजार पद रिक्त रह गए हैं, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।