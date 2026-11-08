लखनऊ: उतरेठिया चौराहे पर बीच सड़क पर बसें खड़ी कर सवारी भरने के कारण लगा जाम

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उतरेठिया चौराहे पर अवैध ऑटो टैक्सी के कारण जाम लगना आम बात है, लेकिन उसे जाम में बढ़ोतरी करने का कार्य परिवहन निगम की बार भी करती हैं। आलमबाग से रायबरेली प्रयागराज फतेहपुर बांदा जाने वाली बसें उतरेठिया ठीक चौराहे पर खड़ी हो जाती है, चालक परिचालक भी सड़क पर बसों को खड़ी करके सवारियां भरते ही नहीं है बल्कि सवारी का इंतजार भी करते हैं और इस कारण से लंबा चौड़ा जाम लग जाता है।

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