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VIDEO: महफिल ए टिकैत राय कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने किया पुस्तक विमोचन

लखनऊ ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 06:19 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 06:19 PM IST







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राजधानी लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन स्थित रिवर व्यू आर्केड शापिंग कांप्लेक्स में विस्तार क्लब में लखनऊ की ओर से महफिल ए टिकैत राय कार्यक्रम में पुस्तक का विमोचन करते राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा, सुधीर मिश्रा, नवल कांत सिंह, आशुतोष शुक्ला, कनक रेखा चौहान, उमाशंकर दुबे व अन्य। ... और पढ़ें

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