Lucknow News: जुबिली इंटर कॉलेज के रंगमंच पर चमके होनहार
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:38 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:38 AM IST
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लखनऊ। राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज में मंगलवार को जनपद स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता आयोजित हुई। जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा माध्यमिक ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 102 विद्यालयों के 250 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। छात्रों ने संगीत, नृत्य, नाटक और शिल्प सहित 12 विधाओं में अपनी प्रतिभा दिखाई। नाटक प्रतियोगिता में राजकीय जुबिली कॉलेज पहले स्थान पर रहा। वहीं, लोकनृत्य प्रतियोगिता में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विकास नगर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। राज्य संग्रहालय लखनऊ ने प्राचीन भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला की विशेष प्रदर्शनी भी लगाई। मुख्य अतिथि एमएलसी उमेश द्विवेदी ने विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति और नवाचार के साथ विकसित भारत की ओर बढ़ने को प्रोत्साहित किया। प्रधानाचार्य सुमीत कुमार श्रीवास्तव और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर संतोष मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
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