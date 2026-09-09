Lucknow News: जयपुरिया ने मनाया 31वां स्थापना दिवस

लखनऊ। जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ ने मंगलवार को अपना 31वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर एक ऐसी विरासत जो लगातार आगे बढ़ने का कार्य कर रही विषय पर कार्यक्रम हुआ। छात्र, फैकल्टी और पूर्व छात्र शामिल हुए। मुख्य अतिथि नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि प्रबंधन पेशेवर के फैसले ही शिक्षा को प्रासंगिक बनाते हैं। लखनऊ के विकास के लिए ऐसे पेशेवर की आवश्यकता पर जोर दिया जो शहर की वास्तविकताओं को समझें। संस्थान की निदेशक सुषमा विश्नानी ने कहा कि स्थापना दिवस छात्रों के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है। शैक्षणिक उत्कृष्टता, पूर्व छात्र उपलब्धि और निष्ठा पुरस्कार दिए गए। इस मौके पर इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के साथ एक समझौता ज्ञापन हुआ है। यह समझौता ज्ञापन शैक्षणिक सहयोग, अनुसंधान और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है।

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