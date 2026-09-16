Video: लखनऊ में आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा मार्च

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सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण को लेकर अनियमितताओं के विरोध में आरक्षण बचाओ मोर्चा की ओर से ईको गार्डेन से विधानसभा मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण व्यवस्था के पालन की मांग उठाई। मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आरक्षण से जुड़े मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और सरकार से आरक्षण व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की।

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