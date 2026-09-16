यूपी: वाल्मीकि सियासत में जगह बनाने में जुटीं रोहिणी घावरी, चन्द्रशेखर के लिए किस तरह से बन रहीं हैं चुनौती

स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद डॉ. रोहिणी घावरी ने यूपी में अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। उनका फोकस वाल्मीकि समाज के बीच शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर है। पिछले तीन दिनों में मेरठ से लखनऊ तक समाज के लोगों के साथ बैठकें करने के बाद बुधवार को वह लवकुश नगर स्थित श्रीमती मुन्नी देवी वाल्मीकि स्मारक विद्यालय पहुंचीं। यहां बच्चों से संवाद करते हुए उन्होंने शिक्षा को समाज की तरक्की का आधार बताया।

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रोहिणी की सक्रियता को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी की दलित राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। 15 सितंबर को लखनऊ में करणी सेना के कार्यक्रम में उन्हें झांसी की रानी की उपाधि देकर तलवार भेंट की गई थी। इसके बाद उन्होंने करणी सेना अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू के साथ कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। इस दौरान आरक्षण में वर्गीकरण के मुद्दे पर चर्चा हुई। विज्ञापन



रोहिणी कह चुकी हैं कि वह खुद चुनाव लड़ने के बजाय वाल्मीकि समाज के लोगों को चुनाव लड़ाने के लिए काम करेंगी। उनका कहना है कि जो दल आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने के साथ समाज को टिकट और संगठन में हिस्सेदारी देगा, वह उसके साथ जाएंगी। रोहिणी की सक्रियता को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी की दलित राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। 15 सितंबर को लखनऊ में करणी सेना के कार्यक्रम में उन्हें झांसी की रानी की उपाधि देकर तलवार भेंट की गई थी। इसके बाद उन्होंने करणी सेना अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू के साथ कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। इस दौरान आरक्षण में वर्गीकरण के मुद्दे पर चर्चा हुई।रोहिणी कह चुकी हैं कि वह खुद चुनाव लड़ने के बजाय वाल्मीकि समाज के लोगों को चुनाव लड़ाने के लिए काम करेंगी। उनका कहना है कि जो दल आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने के साथ समाज को टिकट और संगठन में हिस्सेदारी देगा, वह उसके साथ जाएंगी।

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