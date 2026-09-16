Video: अमीश त्रिपाठी की किताब ‘ध्रुव तारा’ का विमोचन

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गोमतीनगर स्थित यूनिवर्सल बुक सेलर में लेखक अमीश त्रिपाठी की किताब ‘ध्रुव तारा’ का विमोचन किया गया। इस अवसर पर मंजू, गौरव प्रकाश, शमोना, डॉ. शीबा राकेश, अमीश त्रिपाठी, दिव्या शाह, मानव प्रकाश, निशि प्रकाश और चंद्र प्रकाश मौजूद रहे। सभी ने संयुक्त रूप से पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम में साहित्यप्रेमियों और पुस्तक प्रेमियों ने भी भाग लिया। इस दौरान पुस्तक और उसके विषयवस्तु पर चर्चा की गई।

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