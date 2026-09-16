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Video: नहर पुल के पास लकड़ी के बॉक्स में मिला युवक का शव

Akash Dwivedi

Updated Wed, 16 Sep 2026 04:20 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 04:20 PM IST







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निगोहां-मोहनलालगंज सीमा क्षेत्र में नहर पर बने पुल के पास लकड़ी के बॉक्स में एक अज्ञात पुरुष का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी। ... और पढ़ें

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