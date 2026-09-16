Video: झूलेलाल घाट पर गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए उमड़े श्रद्धालु

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झूलेलाल घाट पर गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची। इस दौरान लोग ढोल-नगाड़ों की धुन पर नाचते-गाते और गणपति के जयकारे लगाते हुए घाट पहुंचे। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया। घाट पर पूरे समय भक्तिमय माहौल बना रहा। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे भी विसर्जन यात्रा में शामिल हुए। श्रद्धालु रंग-गुलाल उड़ाते और भजनों पर झूमते नजर आए। प्रतिमा विसर्जन के दौरान घाट पर सुरक्षा और व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। लोगों ने गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ अगले वर्ष फिर आने की कामना की।

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