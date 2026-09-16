Video: मदन बिहारी तिवारी के परिजनों से मिलीं पूजा शुक्ला, एक लाख रुपये की सहायता दी

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भरतनगर में बुधवार को समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं उत्तर विधानसभा प्रभारी पूजा शुक्ला ने स्वर्गीय मदन बिहारी तिवारी के परिवार से मुलाकात कर संवेदना जताई। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से दी गई एक लाख रुपये की सहयोग राशि परिवार को सौंपी। इस दौरान पूजा शुक्ला ने पीड़ित परिवार की अखिलेश यादव से फोन पर बात भी कराई। परिजनों ने अखिलेश यादव से न्याय की गुहार लगाते हुए उनका आभार जताया। परिवार ने कहा कि घटना के बाद पूजा शुक्ला और समाजवादी पार्टी उनके दुख में साथ खड़ी रही और न्याय दिलाने के लिए लगातार आवाज उठा रही है।

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