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Video: कैसरबाग बस अड्डे पर बसों की भरमार, सीतापुर-मिश्रिख और बिसवां जाने वालों को इंतजार

Akash Dwivedi

Updated Fri, 06 Nov 2026 05:57 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 05:57 PM IST







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कैसरबाग बस अड्डे पर बसें तो खड़ी हैं, लेकिन सीतापुर, मिश्रिख और बिसवां जाने वाली बसें नहीं मिलने से यात्री परेशान हैं। गंतव्य तक पहुंचने के लिए यात्रियों को बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

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