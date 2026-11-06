यूपी: अखिलेश बोले- सत्ता का दुरुपयोग कर अराजकता फैला रही है भाजपा, दस वर्षों में प्रदेश हुआ बर्बाद

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भाजपा पर सपा को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने समाजवादी पार्टी राज्य मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने दस साल में उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। भाजपा प्रदेश में अराजकता फैला रही है और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा समाज में बुराई फैलाकर किसान, नौजवान, व्यापारी और छात्रों का भविष्य अंधकारमय कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से धैर्य और शिष्ट व्यवहार बनाए रखने तथा भाजपा की उकसावे की राजनीति में न आने की अपील की।

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अखिलेश यादव ने भाजपा पर वोट चोरी, चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी में बेनकाब होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र के विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर नगर निकाय और पंचायतों के वोट का मतदाता सूची से मिलान करा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से अपनी निष्पक्षता साबित करने की मांग की। विज्ञापन



अखिलेश ने मुख्यमंत्री के 1.27 करोड़ हिंदुओं के वोट कटने के बयान पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग पर मुख्यमंत्री कार्यालय को आंकड़े साझा करने का आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 27 हजार वोट बढ़ाने की अपील की। उन्होंने मतदाताओं से अपनी मतदाता सूची में नाम सुनिश्चित करने को कहा, अन्यथा नागरिकता और सुविधाएं छिनने की चेतावनी दी। यादव ने प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण बचाने की बात कही, साथ ही समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर बुजुर्गों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से कराने का वादा किया। अखिलेश यादव ने भाजपा पर वोट चोरी, चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी में बेनकाब होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र के विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर नगर निकाय और पंचायतों के वोट का मतदाता सूची से मिलान करा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से अपनी निष्पक्षता साबित करने की मांग की।अखिलेश ने मुख्यमंत्री के 1.27 करोड़ हिंदुओं के वोट कटने के बयान पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग पर मुख्यमंत्री कार्यालय को आंकड़े साझा करने का आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 27 हजार वोट बढ़ाने की अपील की। उन्होंने मतदाताओं से अपनी मतदाता सूची में नाम सुनिश्चित करने को कहा, अन्यथा नागरिकता और सुविधाएं छिनने की चेतावनी दी। यादव ने प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण बचाने की बात कही, साथ ही समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर बुजुर्गों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से कराने का वादा किया।

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