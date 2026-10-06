VIDEO: गोमती नगर अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में केसी लिटरेचर की ओर से लफ्ज कवि सम्मेलन

{"_id":"6ac4cae027c4da41fa030306","slug":"video-jairam-thakur-attack-sukhu-government-outsourced-employees-jobs-medical-colleges-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा: जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, बोले- चार लाख नौकरियां देने का वादा कहां गया, आउटसोर्स कर्मियों को किया जा रहा बाहर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}