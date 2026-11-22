युद्ध, हवाई हमले, आतंकी घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में नागरिक सुरक्षा तंत्र तैयार कर लिया गया है। हर जिले में एयर सायरन उपलब्ध कराए गए हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग के लिए 1,01,362 स्वयंसेवक तैयार किए गए हैं। वहीं, 60 जिलों में जिलाधिकारी नागरिक सुरक्षा के नियंत्रक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ स्थित रिजर्व पुलिस लाइंस में आयोजित एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक एक्सरसाइज-2026 के दौरान तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य संकट के समय किसी भी नागरिक को अकेला नहीं छोड़ना है। आपदा और राष्ट्रीय विपत्ति कभी बताकर नहीं आती, इसलिए उनसे निपटने के लिए पहले से तैयारी जरूरी है।मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद गठित नागरिक सुरक्षा संगठन 2017 तक प्रदेश के कुछ जिलों तक सीमित था। पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसका विस्तार सभी 75 जिलों में करने का निर्णय लिया गया। अब सभी जिलों में संगठन गठित हो चुका है। उन्होंने बाढ़, भूकंप, अग्निकांड, आतंकी घटनाओं और युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए नियमित मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए।योगी ने कहा कि सही निर्णय, समय पर सूचना और प्रशिक्षित लोगों की मदद से आपदा के दौरान जन-धन की हानि कम की जा सकती है। अब तक 1,08,627 नागरिकों, स्कूली विद्यार्थियों, एनसीसी-एनएसएस कैडेट्स और होमगार्ड जवानों को नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि संकट के समय निष्काम भाव से समाज और राष्ट्र की सेवा करने वाला जागरूक नागरिक ही सच्चा फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है।