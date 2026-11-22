लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में 16 नवंबर की रात निजी चालक की हत्या उसकी पत्नी ने पति के दोस्त मनोज के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मनोज की तलाश की जा रही है। पूछताछ में महिला ने बताया कि वह पति की शराब पीने की लत और बेटी के साथ अश्लील हरकतों से नाराज थी।

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डीसीपी नॉर्थ अमित कुमार आनंद ने बताया कि इस मामले में मृतक की पत्नी, सास-ससुर और एक अज्ञात के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी। सिर पर चोट के गंभीर निशान भी मिले थे। सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की जांच में पत्नी की भूमिका संदिग्ध मिली। पूछताछ में उसने सीतापुर के त्रिलोकपुर निवासी मनोज के साथ हत्या की बात कबूल की। मनोज गुडंबा में रहकर निजी स्कूल की वैन चलाता है। जांच में सास-ससुर की भूमिका नहीं मिली।महिला की यह तीसरी और चालक की दूसरी शादी थी। महिला की पहले से एक बेटी और चालक के तीन बच्चे थे। शादी के बाद महिला पति और बच्चों के साथ मायके में रहने लगी। डेढ़ साल पहले दोनों को स्कूल में नौकरी मिली तो बच्चों को मायके में छोड़कर स्कूल के पास किराये पर रहने लगे। पति रोज शराब पीता और उसे भी जबरन शराब पिलाने के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। करीब साल भर पहले महिला की दोस्ती मनोज से हुई। करीब 15 दिन पहले पति छह वर्षीय बेटी को अश्लील वीडियो दिखाकर गलत हरकत कर रहा था। यह देखकर उसने हत्या की साजिश रची।इस तरह की गई हत्या: डीसीपी ने बताया कि 16 नवंबर की रात निजी चालक ने पत्नी पर शराब पीने का दबाव बनाया। देर रात साजिश के तहत उसने बीमारी का बहाना बनाया और मनोज को मदद के लिए बुलाया। इसके बाद तीनों बाइक से डॉक्टर के पास जाने के लिए निकले। लोटस पोर्टिको, ओरो सिटी के पास पहुंचते ही महिला ने उल्टी आने का बहाना बनाकर बाइक रुकवाई। इसके बाद पीछे से पति के सिर पर ईंट से वार कर उसे घायल कर दिया। फिर महिला और मनोज ने बाइक पर रखे कपड़े से उसका मुंह बंद कर दिया और पैर से गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद दोनों भाग निकले।