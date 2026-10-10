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VIDEO: चौक बड़ी काली जी मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण देते हैं मां के स्वरूप में दर्शन

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sat, 10 Oct 2026 06:14 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 06:14 PM IST







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रविवार से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्र को लेकर मंदिर में तैयारियां शुरू हो गई है। वहीं, मंदिर में थोड़ा सा बदलाव करके भक्तों के लिए बड़ी जगह बनाई गई है कि जिससे ज्यादा भक्त एक साथ मंदिर परिसर में खड़े हो सके। ... और पढ़ें

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