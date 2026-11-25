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Video: दीपों से जगमगाई भगवान शंकर की छवि, मनकामेश्वर उपवन घाट पर भव्य देव दीपोत्सव

Akash Dwivedi

Updated Wed, 25 Nov 2026 04:00 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 04:00 PM IST







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मनकामेश्वर उपवन घाट पर भव्य देव दीपोत्सव मनाया गया। इस दौरान दीपों से भगवान शंकर की आकर्षक छवि सजाई गई, जो रोशनी से जगमगा उठी। घाट पर दीपों की सजावट ने उत्सव की भव्यता को और बढ़ा दिया। ... और पढ़ें

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