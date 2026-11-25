यूपी में सीतापुर के सिधौली कस्बा में जिला पंचायत अतिथि गृह के निकट स्थित साईं अस्पताल में ऑपरेशन के बाद बुधवार सुबह एक प्रसूता की मौत हो गई। महिला की मौत से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही और गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाकर तहरीर दी है। अस्पतालकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है।

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बताया गया कि अटरिया थाना क्षेत्र के नीलगांव निवासी नफीस ने अपनी पत्नी रोशनजहां (35) को मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे साईं अस्पताल में भर्ती कराया था। पति का आरोप है कि अस्पताल संचालक जयेंद्र दीक्षित ने इलाज और ऑपरेशन की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए महिला का ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन के बाद अचानक रोशनजहां की हालत बिगड़ने लगी।आरोप है कि इस दौरान अस्पताल में मौजूद अप्रशिक्षित सहायिकाओं ने उसे इंजेक्शन लगाए, लेकिन उसकी हालत में सुधार होने के बजाय लगातार गिरावट आती गई। बुधवार सुबह करीब 4 बजे महिला ने दम तोड़ दिया।प्रसूता की मौत से परिजन आक्रोशित हो उठे। उन्होंने अस्पताल में हंगामा करते हुए संचालक और अस्पताल प्रबंधन को मौत का जिम्मेदार ठहराया। पति नफीस ने पुलिस को तहरीर देकर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।सूचना पर सीएचसी अधीक्षक डॉ. आनंद सिंह अस्पताल पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अस्पताल और ऑपरेशन कक्ष को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।