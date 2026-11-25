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लखनऊ के गोमती नगर स्थित बीबीडी बैडमिंटन अकादमी में आयोजित सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 वर्ल्ड टूर सुपर 300 के डबल्स मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी सुब्रमनियन एस शंकर मुथुस्वामी बनाम मलेशिया दूसरी वरीयता खिलाड़ी ली जी जिया अंकों के लिए भिड़ते हुए। जिसमें सुब्रमनियन एस शंकर मुथुस्वामी 9-7 से आगे चल रहें हैं।

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