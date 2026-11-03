{"_id":"6ae9841a5d753511490e9ab3","slug":"video-video-bhajapa-ka-maraca-sa-dalgaja-ma-thama-tarafaka-ragata-raha-vahana-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: भाजपा की रैली से पहले ही हजरतगंज में जाम, गंज से राजभवन जाने वाला रास्ता बंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भाजपा की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ रैली शुरू होने से पहले ही हजरतगंज में यातायात प्रभावित हो गया। गंज से राजभवन की ओर जाने वाले मार्ग पर जाम लग गया। एहतियातन गंज से आने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया। वहीं, डालीगंज हाथी पार्क के पास भी वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। अभी पदयात्रा शुरू नहीं हुई थी, लेकिन इसके चलते शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ गया।

... और पढ़ें