लखनऊ: 'लोकतंत्र बचाओ' रैली में मेयर ने लगाया बड़ा आरोप; डिप्टी सीएम बोले- कुछ लोग आम जनता को परेशान कर रहे
लखनऊ और बरेली में भाजपा ने एसआईआर के विरोध के जवाब में लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा निकाली। मेयर सुषमा खर्कवाल ने कांग्रेस पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर आम जनता को परेशान करने और अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। अभियान पांच नवंबर तक चलेगा।
विस्तार
विपक्ष के एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के विरोध के जवाब में भाजपा ने बुधवार को ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत लखनऊ और बरेली में पदयात्रा निकाली। लखनऊ में रैली के दौरान मेयर सुषमा खर्कवाल ने कांग्रेस पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभभाई पटेल को हटाकर वोट चोरी से प्रधानमंत्री पद हासिल किया था। वहीं, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इंडिया गठबंधन पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। संसद के बजाय कुछ लोग सड़कों पर उतरकर आम जनता को परेशान कर रहे हैं।
#WATCH | Lucknow | On BJP's Loktantra Bachao, Arajakta Hatao' rally, Uttar Pradesh Deputy CM Brajesh Pathak says,"The way the INDI alliance has pushed the country to the brink of anarchy, instead of Parliament, a few people are taking to the streets and troubling the common public; BJP will today expose those people through out padyatra We will reach every individual. This foot march will run continuously for 2 days in 6 regions of the state..."— ANI (@ANI) November 3, 2026
उन्होंने कहा कि भाजपा आज पदयात्रा के माध्यम से ऐसे लोगों को बेनकाब करेगी। पार्टी हर व्यक्ति तक पहुंचेगी। प्रदेश के छह क्षेत्रों में यह पदयात्रा लगातार दो दिनों तक चलेगी। पदयात्रा में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर सड़कों पर उतरे।
इस दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की गई। लखनऊ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मोर्चा संभाला। वहीं, बरेली में पूर्व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी शामिल हुए।
'कांग्रेस खुद वोट चोरी करती है'
लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह अराजकता फैला रखी है, उसका जवाब दिया जा रहा है। कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगा रही है, जबकि वह खुद वोट चोरी करती है। उन्होंने नेहरू और पटेल के समय का जिक्र करते हुए कहा कि पटेल को हटाकर नेहरू प्रधानमंत्री बने थे।
इंडिया गठबंधन आम लोगों को कर रहा परेशान
पदयात्रा में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने देश को अराजकता के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। सड़क पर चंद लोगों को लेकर आम जनमानस को परेशान किया जा रहा है। भाजपा का ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान विपक्ष के एसआईआर विरोध के जवाब में शुरू किया गया है। इसका पहला चरण 22 अक्तूबर से पांच नवंबर 2026 तक चलेगा।
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