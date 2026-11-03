लखनऊ शिवा शर्मा हत्याकांड: सीतापुर तक पहुंचे जांच के तार, युवक की तलाश में क्राइम ब्रांच ने मारा छापा

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सूत्रों के अनुसार, लखनऊ क्राइम ब्रांच की टीम ने महमूदाबाद पहुंचकर युवक के दो साथियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। टीम को इन दोनों से पूछताछ के दौरान कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका। इसके बाद जांच टीम की तलाश जारी है। विज्ञापन



शिवा शर्मा हत्याकांड की जांच के दौरान महमूदाबाद के युवक का नाम सामने आने के बाद मामले में नए पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। आरोपी श्रद्धा दुबे के साथ कथित चैट मिलने के आधार पर जांच टीम युवक से संबंधित जानकारियां जुटाने में लगी है। विज्ञापन विज्ञापन



वहीं, इस मामले में सीओ कपूर कुमार ने जानकारी होने से इनकार किया है। फिलहाल, क्राइम ब्रांच की जांच और युवक की तलाश को लेकर आधिकारिक स्तर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। सूत्रों के अनुसार, लखनऊ क्राइम ब्रांच की टीम ने महमूदाबाद पहुंचकर युवक के दो साथियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। टीम को इन दोनों से पूछताछ के दौरान कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका। इसके बाद जांच टीम की तलाश जारी है।शिवा शर्मा हत्याकांड की जांच के दौरान महमूदाबाद के युवक का नाम सामने आने के बाद मामले में नए पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। आरोपी श्रद्धा दुबे के साथ कथित चैट मिलने के आधार पर जांच टीम युवक से संबंधित जानकारियां जुटाने में लगी है।वहीं, इस मामले में सीओ कपूर कुमार ने जानकारी होने से इनकार किया है। फिलहाल, क्राइम ब्रांच की जांच और युवक की तलाश को लेकर आधिकारिक स्तर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड की जांच अब सीतापुर के महमूदाबाद तक पहुंचती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक, लखनऊ क्राइम ब्रांच की टीम महमूदाबाद निवासी युवक की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान आरोपी श्रद्धा दुबे के साथ युवक की चैट भी सामने आई है। हालांकि, मामले में अभी तक युवक की भूमिका की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।