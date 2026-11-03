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लखनऊ शिवा शर्मा हत्याकांड: सीतापुर तक पहुंचे जांच के तार, युवक की तलाश में क्राइम ब्रांच ने मारा छापा

Tue, 03 Nov 2026 02:33 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर Published by: Bhupendra Singh Updated Tue, 03 Nov 2026 02:33 PM IST
सार

लखनऊ के शिवा शर्मा हत्याकांड की जांच के तार सीतापुर के महमूदाबाद से जुड़ते नजर आ रहे हैं। क्राइम ब्रांच एक युवक की तलाश में है, जबकि उसके दो साथियों से पूछताछ की गई है। आगे पढ़ें अपडेट...

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Lucknow Shiva Sharma murder case Investigation reaches Sitapur Crime Branch raids in search of youth
crime demo - फोटो : iStock

विस्तार
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लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड की जांच अब सीतापुर के महमूदाबाद तक पहुंचती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक, लखनऊ क्राइम ब्रांच की टीम महमूदाबाद निवासी युवक की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान आरोपी श्रद्धा दुबे के साथ युवक की चैट भी सामने आई है। हालांकि, मामले में अभी तक युवक की भूमिका की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
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सूत्रों के अनुसार, लखनऊ क्राइम ब्रांच की टीम ने महमूदाबाद पहुंचकर युवक के दो साथियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। टीम को इन दोनों से पूछताछ के दौरान कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका। इसके बाद जांच टीम की तलाश जारी है।
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शिवा शर्मा हत्याकांड की जांच के दौरान महमूदाबाद के युवक का नाम सामने आने के बाद मामले में नए पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। आरोपी श्रद्धा दुबे के साथ कथित चैट मिलने के आधार पर जांच टीम युवक से संबंधित जानकारियां जुटाने में लगी है।
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वहीं, इस मामले में सीओ कपूर कुमार ने जानकारी होने से इनकार किया है। फिलहाल, क्राइम ब्रांच की जांच और युवक की तलाश को लेकर आधिकारिक स्तर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
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