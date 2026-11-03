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Video: महिला डिग्री कॉलेज में गृहविज्ञान विभाग की ओर से दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार

Akash Dwivedi

Updated Tue, 03 Nov 2026 12:53 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 12:53 PM IST







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महिला डिग्री कॉलेज परिसर में गृहविज्ञान विभाग की ओर से दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विषय से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे। ... और पढ़ें

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