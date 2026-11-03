लखनऊ: 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का मंत्री आशीष पटेल के आवास पर प्रदर्शन, बोले- दीपावली तक दीजिए समय

करीब आधे घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद आशीष पटेल आवास से बाहर आए और अभ्यर्थियों के बीच पहुंचकर उनकी बातें सुनीं। इस दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा कि हम आपके बेहतर वकील हैं। और आपके साथ न्याय के लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं। आपकी चिंता जायज है। आपके लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के अधिकार से आपको वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन मुझे दीपावली तक का समय दिया जाए। मंत्री के इस आश्वासन के बाद अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी जारी रखी।



प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने हर हाल में आरक्षण लेकर रहेंगे, आरक्षण तुमको देना होगा, आरक्षण की चोरी नहीं चलेगी और 68500 शिक्षक भर्ती पूरी करो जैसे नारे लगाए। धरना प्रभारी नवीन चौधरी ने कहा कि सभी अभ्यर्थी कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल द्वारा दिए गए दीपावली तक के आश्वासन का इंतजार करेंगे। यदि इस अवधि में कोई ठोस एवं सकारात्मक कार्यवाही नहीं होती है, तो अभ्यर्थी दीपावली भी मंत्री आशीष पटेल के आवास पर ही मनाने को बाध्य होंगे।



आज के प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रदर्शन में तूफ़ान सिंह, आशुतोष वर्मा, नवीन चौधरी, रंजना जायसवाल, अमित, अजीत सिंह, विनय प्रजापति, राहुल, दीपक, नसीम, रेखा रानी, कोमल रानी, ललिता चौधरी, क्षमा, मनोज, अरविंद, संतोष, सहित अभ्यर्थी उपस्थित रहे।