उत्तर प्रदेश में आज क्या हुआ...देखिए आज की बड़ी खबरें

{"_id":"6afaa8ce0f3288ab480fd96b","slug":"video-dharampur-to-shimla-toy-train-full-occupancy-tourists-enjoy-cold-weather-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: धर्मपुर से शिमला जाने वाली टॉय ट्रेन में ऑक्यूपेंसी फुल, कोलकाता और चेन्नई के पर्यटकों ने लिया ठंडे मौसम का आनंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}