यूपी: प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले, इन जिलों के डीएम बदले; देखें लिस्ट

इन जिलों को मिले नए जिलाधिकारी

भदोही के जिलाधिकारी शैलेश कुमार को चंदौली का डीएम बनाया गया है। अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग) अनिल कुमार सिंह को भदोही का जिलाधिकारी और भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। चंदौली के डीएम चंद्र मोहन गर्ग को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया है।



रमेश रंजन को गोंडा का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। वह अभी राजस्व परिषद में अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त के पद पर तैनात थे। गोंडा की डीएम प्रियंका निरंजन को विशेष सचिव, नगर विकास बनाया गया है। स्थानांतरणाधीन उमेश मिश्रा को जौनपुर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।



जौनपुर के डीएम सैमुएल पॉल एन को अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग), सहकारी समितियां की जिम्मेदारी दी गई है। मनोज कुमार राय को श्रावस्ती का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। वह अभी विशेष सचिव, नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन के पद पर तैनात थे। श्रावस्ती की डीएम अन्नपूर्णा गर्ग को विशेष सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार बनाया गया है।