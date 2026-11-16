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यूपी: प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले, इन जिलों के डीएम बदले; देखें लिस्ट

Mon, 16 Nov 2026 05:02 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Mon, 16 Nov 2026 05:02 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। के. विजयेन्द्र पांडियन को वाराणसी और एस. राजलिंगम को कानपुर का मंडलायुक्त बनाया गया है। गोंडा, जौनपुर, शामली, श्रावस्ती, चंदौली और भदोही समेत कई जिलों को नए जिलाधिकारी मिले हैं। औद्योगिक विकास विभाग में भी बदलाव हुआ है।

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UP: Major administrative reshuffle in the state; 16 IAS officers transferred, DMs of several districts changed
तबादला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 16 आईएएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। इस फेरबदल में दो मंडलायुक्तों की अदला-बदली के साथ कई जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं। औद्योगिक विकास, नगर विकास और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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के. विजयेन्द्र पांडियन को कानपुर मंडलायुक्त पद से हटाकर वाराणसी का मंडलायुक्त बनाया गया है। वहीं, वाराणसी के मंडलायुक्त एस. राजलिंगम अब कानपुर के नए मंडलायुक्त होंगे। रविकुमार एनजी को ग्रेटर नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, स्थानिक आयुक्त और आयुक्त एनसीआर के पद से हटाकर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग बनाया गया है। डॉ. बलकार सिंह को ग्रेटर नोएडा का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, स्थानिक आयुक्त और आयुक्त एनसीआर की जिम्मेदारी दी गई है।

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इन जिलों को मिले नए जिलाधिकारी

भदोही के जिलाधिकारी शैलेश कुमार को चंदौली का डीएम बनाया गया है। अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग) अनिल कुमार सिंह को भदोही का जिलाधिकारी और भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। चंदौली के डीएम चंद्र मोहन गर्ग को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया है।

रमेश रंजन को गोंडा का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। वह अभी राजस्व परिषद में अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त के पद पर तैनात थे। गोंडा की डीएम प्रियंका निरंजन को विशेष सचिव, नगर विकास बनाया गया है। स्थानांतरणाधीन उमेश मिश्रा को जौनपुर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।

जौनपुर के डीएम सैमुएल पॉल एन को अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग), सहकारी समितियां की जिम्मेदारी दी गई है। मनोज कुमार राय को श्रावस्ती का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। वह अभी विशेष सचिव, नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन के पद पर तैनात थे। श्रावस्ती की डीएम अन्नपूर्णा गर्ग को विशेष सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार बनाया गया है।

 

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शामली में भी बदले डीएम

शामली के जिलाधिकारी आलोक यादव को विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया गया है। वहीं, ग्रेटर नोएडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रवीण वर्मा को शामली का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।

सौम्या अग्रवाल को अतिरिक्त जिम्मेदारी

श्रमायुक्त सौम्या अग्रवाल को उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम, स्टेट स्पिनिंग कंपनी, स्टेट यार्न कंपनी और सहकारी कताई मिल्स संघ के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

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