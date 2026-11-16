Video: पुल पर बिखरे तार दे रहे हादसे को दावत, बाइक सवार फिसलकर गिरा

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निशातगंज फ्लाईओवर पर लापरवाही का नजारा देखने को मिल रहा है। पुल की रेलिंग हटाने के दौरान उस पर बंधे तारों के मकड़जाल को भी निकाल दिया गया, लेकिन इन तारों को सड़क से हटाने के बजाय वहीं छोड़ दिया गया। अब ये तार वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं और हादसे की आशंका बढ़ा रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, बीते दिन एक बाइक सवार इन्हीं तारों की वजह से फिसलकर पुल पर गिर गया था। गनीमत रही कि उसे गंभीर चोट नहीं आई। लेकिन सवाल यह है कि अगर इन तारों की वजह से कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

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