{"_id":"6afaf66840ba23b01f0efb55","slug":"video-video-pal-para-bkhara-tara-tha-raha-hathasa-ka-thavata-bika-savara-fasalkara-gara-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: पुल पर बिखरे तार दे रहे हादसे को दावत, बाइक सवार फिसलकर गिरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Video: पुल पर बिखरे तार दे रहे हादसे को दावत, बाइक सवार फिसलकर गिरा
निशातगंज फ्लाईओवर पर लापरवाही का नजारा देखने को मिल रहा है। पुल की रेलिंग हटाने के दौरान उस पर बंधे तारों के मकड़जाल को भी निकाल दिया गया, लेकिन इन तारों को सड़क से हटाने के बजाय वहीं छोड़ दिया गया। अब ये तार वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं और हादसे की आशंका बढ़ा रहे हैं।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, बीते दिन एक बाइक सवार इन्हीं तारों की वजह से फिसलकर पुल पर गिर गया था। गनीमत रही कि उसे गंभीर चोट नहीं आई। लेकिन सवाल यह है कि अगर इन तारों की वजह से कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।