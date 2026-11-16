{"_id":"6afaf65630e1a96bab06358b","slug":"video-video-lkhanauu-ma-saparatasa-da-ma-chhatarao-na-thakhaya-kabdada-ka-thamakhama-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: लखनऊ में स्पोर्ट्स डे में छात्राओं ने दिखाया कबड्डी का दमखम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Video: लखनऊ में स्पोर्ट्स डे में छात्राओं ने दिखाया कबड्डी का दमखम

Akash Dwivedi

Updated Mon, 16 Nov 2026 05:55 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 05:55 PM IST







Link Copied



केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सेंट जोसेफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ओर से आयोजित खेल प्रतियोगिता में पूर्व एमएलसी इंजीनियर अवनीश सिंह पहुंचे। स्पोर्ट्स डे के तहत आयोजित कबड्डी मुकाबले में छात्राओं ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

विज्ञापन