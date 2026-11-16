{"_id":"6afaf65df2cce95b7b0066de","slug":"video-video-chhatha-paja-ka-btha-kada-ma-nahata-thakha-bcaca-rakana-takana-val-kaii-naha-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: छठ पूजा के बाद कुंड में नहाते दिखे बच्चे, रोकने-टोकने वाला कोई नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Video: छठ पूजा के बाद कुंड में नहाते दिखे बच्चे, रोकने-टोकने वाला कोई नहीं
लक्ष्मण मेला मैदान में छठ पूजा के लिए गोमती किनारे बनाए गए कुंड में पूजा संपन्न होने के बाद भी लापरवाही का नजारा देखने को मिला। दोपहर के समय छोटे-छोटे बच्चे कुंड में नहाते नजर आए।
हैरानी की बात यह रही कि उन्हें रोकने या बाहर निकालने वाला कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो यह लापरवाही किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। आखिर बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा?
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।