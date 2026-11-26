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लखनऊ: वीरान पड़े सहारा शहर में लगी भीषण आग, इलाके में अफरातफरी; दमकल की गाड़ियां बुझाने में जुटीं

Bhupendra Singh

Updated Thu, 26 Nov 2026 08:18 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 08:18 PM IST

राजधानी लखनऊ में गोमती नगर स्थित लंबे समय से वीरान पड़े सहारा शहर में भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार उठने से इलाके में हलचल मच गई। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। फिलहाल आग लगने के कारण और किसी के हताहत होने की जानकारी की पुष्टि नहीं है। ... और पढ़ें

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