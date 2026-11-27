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इससे अनुरुद्ध और आरव ने दोहरे खिताब की उम्मीदें बरकरार रखीं। एसडीएस टेनिस अकादमी की ओर से ला-मार्टीनियर काॅलेज स्थित टेनिस फैसिलिटी में बृहस्पतिवार को प्रतियोगिता के दोनों सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। एकल के पहले सेमीफाइनल में छठीं वरीय यूपी के आरव भास्कर ने चौथी वरीय रोहिन राज को सीधे सेटों में 6-4, 6-2 से हराकर फाइनल का टिकट कटाया। अासान मुकाबले में आरव ने शुरुआत से ही बेहतर तालमेल और दमदार खेल का प्रदर्शन किया तथा रोहिन को वापसी का मौका नहीं दिया।दूसरे सेमीफाइनल में यूपी के तीसरी वरीय अनुरुद्ध कुमार ने शीर्ष वरीय यूपी के वंशराज जलोटा को 6-2, 6-3 से पराजित कर हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। बालक युगल के सेमीफाइनल में शीर्ष वरीय अनुरुद्ध कुमार और वंशराज जलोटा की जोड़ी ने ध्रुव सिंह और विराट सिंह को टाईब्रेक तक खिंचे मुकाबले में 7-6(5), 6-4 से हराया। वहीं दूसरी वरीय रोहिन राज और आरव भास्कर की जोड़ी ने अनय श्रीवास्तव और देवांश विज को 6-4, 6-0 से शिकस्त देकर फाइनल में प्रवेश किया।