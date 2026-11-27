सरकार के पास रुपयों की कोई कमी नहीं

मुफ्त वादों पर आने वाले खर्च की भरपाई कैसी होगी। इस पर अखिलेश का कहना था कि अनुभवी अधिकारी की टीम इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर चुकी हैं। पांच साल में पांच लाख करोड़ खर्च के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि हजारों करोड़ के टेंडर कैसे बंटते हैं, आपको पता है। फिर ये कहकर बात खत्म कर दी कि सरकार के पास रुपयों की कोई कमी नहीं है।



इस साल दिल्ली में ‘जेन जी’ की ताकत भांप चुके सपा प्रमुख ने सरकारी नौकरियां देने के साथ बेरोजगारी भत्ता देने का एलान किया है। हालांकि बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा भाजपा अपने ‘स्टाइल’ से चुनावी मैदान में उतार सकती है जिसकी काट अभी से ढूंढनी होगी। इसी तरह पेपर लीक होने पर संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय कर युवाओं को अपने पाले में लाने का भरपूर प्रयास किया गया है।



महिलाओं के मामले में अखिलेश ने सुरक्षा और आर्थिक स्वावलंबन दोनों को साथ रखा है। महिला पुलिस का विशेष ढांचा विकसित करने और पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी प्रतिनिधित्व देने की घोषणा भी की गई है। 1090 और डायल-112 सेवाओं को मजबूत करने की बात कही गई है। यहां भी सुरक्षा पर ही उनका फोकस है।



मध्यम वर्ग की दुखती रग महंगाई है। इस मोर्चे पर दाम बांधो नीति लागू करने, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित करने और स्कूलों की फीस और अस्पतालों के खर्च की सीमा तय करने का वादा किया गया है। अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तथा उनके खिलाफ हेट क्राइम रोकने का वादा किया है। यह पीडीए की राजनीतिक अवधारणा में अल्पसंख्यकों को साफ शामिल करने और उन्हें सुरक्षा की गारंटी देने की कोशिश है।