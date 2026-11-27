Live
यूपी: कांग्रेस-सपा नेताओं के बीच सीटों को लेकर रार, अगली बैठक की तिथि तय नहीं; केशव मौर्य का बड़ा बयान
सपा-कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस की तरफ से लगातार यह बात कही जा रही है कि उनकी अनदेखी हुई है। वहीं, केशव मौर्य ने सपा गठबंधन, ओवैसी गठबंधन पर तंज कसा।
लाइव अपडेट
केशव मौर्य बोले- भाजपा के पास जीतने के लिए पर्याप्त वोट
#WATCH | Delhi: UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya said, "We know that the largest number of Muslim voters vote against the BJP. Now, whether they go to the SP alliance, the Owaisi alliance, the BSP alliance, or any other alliance...even if they go there, we still have enough votes on the strength of which we have won earlier and will win in the future as well." Appealing to minority voters, he said, "You have already tested SP, BSP, and Congress; for your own secure future and that of your coming generations, press the lotus button. Pressing the lotus button should not give an electric shock; just as the poor feel happy, everyone should feel happy." (26.11)— ANI (@ANI) November 27, 2026
अल्पसंख्यक मतदाताओं से अपील करते हुए मौर्य ने कहा कि वे सपा, बसपा और कांग्रेस को आजमा चुके हैं। अब अपने और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कमल का बटन दबाएं। उन्होंने कहा, “कमल का बटन दबाने से करंट नहीं लगना चाहिए। जैसे गरीबों को खुशी मिलती है, वैसे ही सभी को खुशी मिलनी चाहिए।”
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बोले- गठबंधन का संयुक्त घोषणापत्र जारी होगा
यूपी: कांग्रेस-सपा नेताओं के बीच सीटों को लेकर रार, अगली बैठक की तिथि तय नहीं; केशव मौर्य का बड़ा बयान
कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर हुए कार्यक्रम से पहले मीडिया से बातचीत में पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि हर पार्टी घोषणापत्र जारी करती है, सपा भी अपना कर रही है। हमारा भी घोषणापत्र पर काम पूरा है। किंतु एक बार बातचीत फाइनल हो जाए, कितनी सीटों पर समझौता होता है। ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों अलग-अलग घोषणा पत्र जारी करें। हमारा घोषणापत्र तो संयुक्त आएगा। हमने हर वर्ग से बात कर रखी है।