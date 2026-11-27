अपराधी प्रवृत्ति के वकील सिंडिकेट बनाकर काम करते थे। विवादित जमीनों का सौदा करते थे। एक पक्ष से एक-सवा लाख रुपये में एग्रीमेंट टू सेल करते थे। फिर दबंगई से उस जमीन पर कब्जा करते थे। मोटी रकम मिलने पर एग्रीमेंट करने वाले पक्ष को जमीन वापस कर देते थे।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अगर रकम अधिक नहीं मिलती थी तो जमीन को खुद ही अपने नाम करवाकर दूसरों को बेच देते थे। इस तरह से जमीन के खेल से करोड़ों का खेल कर रहे थे। अब जब कोर्ट ने आरोपी तीन वकीलों पर शिकंजा कसा, तब उनके कारनामे सामने आ रहे हैं।कोर्ट परिसर में मारपीट के मामले में वकील सौरभ कुमार वर्मा, हर्षित पांडेय उर्फ यश और अभय प्रताप वर्मा जेल भेजे गए थे। हाईकोर्ट इन वकीलों समेत तमाम अन्य आपराधिक वकीलों का आपराधिक इतिहास और संपत्तियों को देखकर हैरानी जता चुका है। अमर उजाला को भी इस सिंडिकेट से संबंधित कुछ दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिसमें इनके जमीन के खेल का राजफाश हुआ है। पीड़ित भी अब सामने आ रहे हैं।दरअसल आरोपी ऐसी जमीनों की तलाश करते थे, जिनका कुछ न कुछ विवाद होता था। फिर वह एक पक्ष से एक-सवा लाख रुपये में एग्रीमेंट टू सेल करवा लेते थे। इसमें दो तरह की डील करते थे। एक में दूसरे पक्ष से जमीन छुड़वाकर पहले वाले पक्ष को कब्जा करवा देते थे।इसके लिए एकमुश्त रकम वसूलते थे। वहीं, इसके अलावा कुछ मामलों में जिस पक्ष से एग्रीमेंट करते थे, उसको वह खुद मामूली रकम लेकर जमीन अपने नाम करवा लेते थे। फिर उस जमीन की बिक्री खुद करते थे। इसमें करोड़ों रुपये कमाते थे।