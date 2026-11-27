सोना डकैती की साजिश में पीड़ित सराफ के करीबी ही शामिल रहे। जौनपुर के एक सराफ और एक कारीगर ने ही पुलिसकर्मी को मुखबिरी की थी। फिर एक के बाद एक पूरे गिरोह के लोग जुड़ गए और साजिश के तहत लखनऊ में डकैती डाली। खुलासा होने के बाद पीड़ित सराफ भी हैरान है कि उस पर जिन लोगों को भरोसा था, वही लोग सूत्रधार निकले।

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पुलिस के मुताबिक, महेंद्र दास जौनपुर में कई सराफ से मिले थे। इनमें प्रीतम भी शामिल था। वहीं, वह कारीगर तिलक मांझी के घर पर रुके थे। जब महेंद्र वहां पहुंचे थे, उसी वक्त इन दोनों को पता चल गया था कि करीब एक किलो सोना गलाकर वहां से लेकर जाएंगे। इसलिए तभी इन दोनों ने जौनपुर में तैनात सिपाही विनय शंकर (अभी फरार है) को इसकी सूचना दी।विनय ने डीआरआई कर्मी अविनाश को साजिश में शामिल किया और जौनपुर बुलाया। इसके बाद सिपाही दुर्गेश व अन्य आरोपियों को शामिल किया। जब महेंद्र बस से रवाना हुए तो उसी बस में अविनाश भी बैठ गया। रास्ते भर वह उनकी निगरानी करता रहा। वहीं, पीछे कार से अन्य आरोपी भी चलते रहे। लखनऊ में अन्य आरोपी मिले। फिर उन्होंने खुर्दही में बस रुकवाकर महेंद्र को जबरन उतारकर अगवा कर लिया। उसके बाद वारदात को अंजाम दिया।