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मौलाना सईदुर्रहमान आजमी नदवी के निधन पर अखिलेश यादव ने जताया दुख

Bhupendra Singh

Updated Wed, 07 Oct 2026 10:40 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 10:40 PM IST







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राजधानी लखनऊ में मौलाना सईदुर्रहमान आजमी नदवी के निधन पर सपा मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे। उन्होंने कहा कि नदवी एक बहुत ही नेक इंसान थे। पूरा जीवन उन्होंने लोगों को पढ़ाने और उनका भविष्य बनाने में तथा परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना पूरा जीवन दिया। ... और पढ़ें

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