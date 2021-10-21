विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

पात्र उपभोक्ता पीएम सूर्यघर योजना में यूएलए मॉडल (यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन) यानी उपयोगिता संचालित एकत्रीकरण के तहत एक या दो किलोवाट का सोलर कम लागत पर लगवा सकते हैं। एक दिसंबर से शुरू हो रही इस सुविधा की जानकारी के लिए बिजली निगम के टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा नजदीकी बिजली उपकेंद्र, लाइनमैन, मीटर रीडर, जेई से भी जानकारी ले सकते हैं।कम लागत-उपभोक्ताओं को बड़ी राहतएक किलोवाट के सोलर से हर महीने करीब 100 यूनिट बिजली बनेगी। उपभोक्ता को बिजली बिल में 300 रुपये या इससे ज्यादा की बचत होगी। दो किलोवाट के सोलर से प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। इससे एक हजार से 1200 रुपये तक की बचत होगी।सोलर लगवाने से मिलेंगे ये लाभ- लगभग 25 वर्षों तक बिजली बिल में बचत होगी।- वेंडर पांच वर्षों से तक सोलर की देखरेख व रखरखाव करेगा।- नेट मीटर और एक्सपोर्ट-इंपोर्ट की सुविधा रहेगी।- न इस्तेमाल हुई बिजली के मासिक समायोजन का लाभ भी मिलेगा।एक और दो किलोवाट तक बिजली लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगवाने का अवसर शासन की ओर से दिया गया है। उपभोक्ताओं को तय रकम ही जमा करनी होगी। बाकी राशि सरकार जमा करेगी। यह सुविधा एक दिसंबर से शुरू हो रही है।- सुशील कुमार गर्ग, मुख्य अभियंता, गोमतीनगर जोन