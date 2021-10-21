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आवास विकास परिषद के संपत्ति अधिकारी अमित शुक्ला ने बताया कि 60 से 121.89 वर्गमीटर तक के इन मकानों की कीमत 42.50 से 80 लाख रुपये के बीच है। स्ववित्त पोषित योजना में बनाए जा रहे मकान अर्ध-सुसज्जित (सेमी फिनिशड) होंगे। आवेदकों को वेबसाइट से बुकलेट खरीदनी होगी। पंजीकरण फॉर्म का शुल्क 1000 रुपये है। सामान्य वर्ग के लिए पंजीकरण शुल्क मकान की कीमत का पांच प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए ढाई प्रतिशत है। आवंटन लॉटरी से होगा। 15 सितंबर 2031 को कब्जा दे दिया जाएगा।एकमुश्त भुगतान पर छूट, किस्त की भी सुविधा45 दिन में पूरा भुगतान करने पर आवास विकास छह प्रतिशत, 60 दिन में पैसा चुकाने पर पांच प्रतिशत और 90 दिन में कीमत अदा करने पर चार प्रतिशत की छूट देगा। इसी तरह 60 और 62.72 वर्गमीटर वाले मकान को 144 और 121.89 वर्गमीटर के मकान का पैसा आवंटी 120 किस्तों में अदा कर सकेंगे।योजना में मिल रहे मकान34 मकान 60 वर्गमीटर के बनेंगे। कीमत 42.50 लाख रुपये।32 मकान 62.72 वर्गमीटर के होंगे। कीमत 44.25 लाख रुपये।28 मकान 121.89 वर्गमीटर के होंगे। कीमत 80 लाख रुपये।