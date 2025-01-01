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पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के पीआरओ हिमांशु राव ने बताया कि ट्रेन 12207 काठगोदाम-जम्मूतवी एक्सप्रेस व 12209 कानपुर सेंट्रल-काठगोदाम एक्सप्रेस आठ दिसंबर से 28 फरवरी तक निरस्त रहेगी। इसके अलावा ट्रेन 12208 जम्मूतवी-काठगोदाम एक्सप्रेस छह दिसंबर से 28 फरवरी तक, 12210 काठगोदाम-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस सात दिसंबर से पहली मार्च तक नहीं चलेगी।ट्रेन 14523 बरौनी-अंबाला कैंट एक्सप्रेस और 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर एक्सप्रेस तीन दिसंबर से पहली मार्च तक, 14524 अंबाला कैंट-बरौनी एक्सप्रेस, 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस पहली दिसंबर से 27 फरवरी तक, 14213 वाराणसी-नेपालगंज रोड एक्सप्रेस पहली दिसंबर से 28 फरवरी तक नहीं चलेगी।इसके अलावा 14214 नेपालगंज रोड-वाराणसी एक्सप्रेस, 14112 प्रयागराज-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस और 14111 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज एक्सप्रेस दो दिसंबर से 24 फरवरी तक निरस्त रहेंगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वेबसाइट www.indianrail.gov.in या एनटीईएस एप से ट्रेन की जानकारी लेकर ही सफर करें।इन ट्रेनों के फेरों में होगी कमीट्रेन 11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस तीन दिसंबर से 25 फरवरी तक प्रत्येक सोमवार व बृहस्पतिवार को नहीं चलेगी। 11124 बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस चार दिसंबर से 26 फरवरी तक प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को निरस्त रहेगी। 11109 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस, 12180 आगरा फोर्ट-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस, 12179 लखनऊ जंक्शन-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस 11110 लखनऊ जंक्शन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस पांच दिसंबर से 28 फरवरी तक प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को नहीं चलेगी।