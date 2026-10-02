लखनऊ में गोमती का जलस्तर बढ़ा, सैथा में 100 बीघे से अधिक फसल जलमग्न

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लखनऊ में दुबग्गा के लालजी टंडन वार्ड स्थित सैथा गांव में गोमती का जलस्तर बढ़ने से शुक्रवार को ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नदी का पानी खेतों और घरों तक पहुंचने से 100 बीघे से अधिक धान और सब्जियों की फसल जलमग्न हो गई। नदी किनारे बने 20 से अधिक मकानों में पानी भरने से कई परिवार पलायन कर रिश्तेदारों और अन्य सुरक्षित स्थानों पर रहने को मजबूर हैं।किसानों जय सिंह, दीपू, पवन, आकाश, नितिन यादव, सुरेंद्र यादव, महेंद्र, वीरेंद्र, राज यादव, प्रेम, ओमकार, करण, अन्नू, अमर सिंह, राधेश्याम और पच्चू समेत कई किसानों की फसल पानी में डूब गई है। खेतों में तैयार तोरई, लौकी और खीरा समेत अन्य सब्जियां भी बर्बाद होने की कगार पर हैं। किसानों के मुताबिक उन्होंने कर्ज लेकर फसल तैयार की थी।जलभराव से प्रभावित मजदूर मुन्ना पत्नी गुलफसा, बेटी रोशनी और बेटे अमीर के साथ दूसरे के मकान में रहने को मजबूर है। मजदूर बबलू का मकान भी पानी में घिर गया है। वह मां कुरैसा बानो, पत्नी रिजवाना और बच्चों के साथ दूसरे के मकान में रह रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षित स्थान, भोजन, पीने का पानी, राहत सामग्री और फसल नुकसान का सर्वे कर आर्थिक सहायता देने की मांग की है।

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